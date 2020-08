Defesa de Lula pede acesso ao material da Spoofing após ex-Lava Jato obter mensagens da Vaza Jato

247 - Os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano e Valeska Zanin Martins, pediram nesta segunda-feira (3) acesso às mensagens da Vaza Jato obtidas pela Operação Spoofing, após a revelação de que a defesa do procurador Diogo Castor de Mattos obteve na Justiça mensagens e perícias feitas no material apreendido com os hackers de Araraquara.

O fato de um ex-procurador da Lava Jato solicitar o uso das mensagens da Vaza Jato em processos judiciais reforça a veracidade do material, uma das muitas provas de conduta parcial e ilegal da força-tarefa contra o ex-presidente Lula.

O acesso aos dados da Vaza Jato foi concedido a Diogo Castor de Mattos, mas o ex-presidente Lula segue sem poder utilizar materiais da Operação Spoofing em sua defesa.

“O Estado não pode negar ao Paciente o acesso a elementos que estão sob sua posse e que reforçam teses defensivas. O mesmo Estado que promove uma persecução penal contra o Paciente não pode negar à sua Defesa acesso a elementos que estão na sua esfera de disposição – inclusive, os compartilhando seletivamente em diversos procedimentos – e que reforçam uma atuação ilegal e motivada de procuradores da República", afirmam os advogados de Lula na petição.

O requerimento da defesa do ex-presidente foi inserido dentro do Habeas Corpus no STF que pede a suspeição dos procuradores da Lava Jato de Curitiba.

Cabe ao ministro Edson Fachin autorizar o acesso, ou não, de Lula aos documentos.

