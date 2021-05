Defesa do voto impresso é a "nova mamadeira de piroca da esquerda", diz Brizola Neto

Brizola Neto disse que a defesa do voto impresso feita por Ciro Gomes e Carlos Lupi “tem tudo para virar a nova mamadeira de piroca da esquerda” edit

José Cassio, no DCM - O ex-vereador do Rio Brizola Neto (PSOL) achou inoportuna a iniciativa de Ciro e de Carlos Lupi, presidente do PDT, de apoiarem o voto impresso, uma pauta defendida por Bolsonaro para justificar uma possível derrota eleitoral em 2022.

“Isso tem tudo para virar a nova mamadeira de piroca da esquerda”, disse o neto do ex-governador do Rio, citado como referência na defesa da iniciativa.

Brizola Neto disse que o voto impresso é uma pauta da esquerda que “foi apropriada e modificada por Bolsonaro”.

Leia a íntegra no DCM.

inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.