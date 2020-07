Defesa rebate críticas de Gilmar Mendes e diz que tem "efetivo maior que o da FEB" no combate à pandemia

Nota do Ministério da Defesa foi divulgada após o ministro do STF Gilmar Medes criticar a militarização do Ministério da Saúde e o desmonte da pasta em meio à pandemia do novo coronavírus edit

247 - O Ministério da Defesa rebateu. por meio de nota. as críticas feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Medes que criticou a militarização do Ministério da Saúde e o desmonte da pasta em meio à pandemia do novo coronavírus, além de ter afirmado que o “Exército está se associando a esse genocídio”. Segundo o ministério, os militares atuam no combate à pandemia com um “efetivo maior do que o da FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Segunda Guerra Mundial” e a operação de combate ao coronavírus “está atingindo os objetivos a que se propõe”.

As declarações de Gilmar foram feitas neste sábado (11) durante um debate virtual promovido pela revista IstoÉ e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. "O Ministério da Defesa informa que as Forças Armadas atuam diretamente no combate ao novo coronavírus, por meio da Operação Covid-19. Desde o início da pandemia, vem atuando sempre para o bem-estar de todos os brasileiros. São empregados, diariamente, 34 mil militares, efetivo maior do que o da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, com 25.800 homens. O Ministério da Defesa tem o compromisso com a saúde e com o bem estar de todos os brasileiros de norte ao sul do País", afirma a nota.

Em resposta a Mendes, o Ministério da Defesa alega que a operação desenvolvida pelos militares “está atingindo os objetivos a que se propõe”. Segundo a nota, “foram descontaminados 3.348 locais públicos; realizadas 2.139 campanhas de conscientização junto à população, 3.249 ações em barreiras sanitárias e 21.026 doações de sangue; distribuídos 728.842 cestas básicas; produzidos 20.315 litros de álcool em gel e capacitadas 9.945 pessoas para realizar ações de descontaminação".

