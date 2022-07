Delegada diz que anestesista preso por estupro é um criminoso em série

Isso porque ele é suspeito de cometer ao menos outros cinco estupros, dois deles no mesmo dia do caso de maior repercussão até aqui edit

CartaCapital - A delegada Barbara Lomba, responsável pelo caso do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, preso em flagrante pelo estupro de uma mulher grávida durante uma cesárea, afirmou nesta quarta-feira, 13, que o homem pode ser considerado um ‘criminoso em série’. Isso porque ele é suspeito de cometer ao menos outros cinco estupros, dois deles no mesmo dia do caso de maior repercussão até aqui.

“Pela repetição das ações criminosas podemos dizer que ele é um criminoso em série”, explicou a delegada em coletiva de imprensa nesta quarta na Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, município da Baixada Fluminense (RJ).

