Delegado Alexandre Saraiva desafia senador a processá-lo

Entre os nomes citados pelo ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas no esquema criminoso está o do senador Zequinha Marinho (PL-PA) edit

247 - Após o delegado Alexandre Saraiva dizer nesta terça-feira (14) que entre os criminosos que atuam na Amazônia está o senador Zequinha Marinho (PL-PA), o parlamentar anunciou que irá processá-lo.

No entanto, Saraiva parece não temer algum processo. “Me processa Senador.... Só não se esqueça do previsto no parágrafo 3º do Art. 138 do Código Penal: Exceção da verdade.”, disse.

Me processa Senador.... Só não se esqueça do previsto no parágrafo 3º do Art. 138 do Código Penal: Exceção da verdade. https://t.co/XQACb8MrEJ CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 15, 2022





Entenda o caso

O delegado da Polícia Federal Alexandre Saraiva, ex-superintendente da PF no Amazonas, denunciou nesta terça-feira (14) uma série de parlamentares que fariam parte do que ele chamou de Bancada do Crime na Amazônia.

Durante participação de Saraiva no programa Estudio I, da Globonews, Saraiva foi perguntado se já havia sido ameaçado de morte e afirmou que "a maior parte dos políticos do Norte" trabalharia para o crime organizado: "deputados, senadores e governadores".

"Vou dizer nomes: Zequinha Marinho, Telmário Mota, Mecias de Jesus, Jorginho Melo (de Santa Catarina!), mandou ofício... Carla Zambelli foi lá também, defender madeireiro junto com Ricardo Salles. Nós temos uma bancada do crime. Na minha opinião, de marginais. São bandidos", afirmou Alexandre Saraiva.

Em 2021, Alexandre Saraiva foi transferido da Superintendência da PF no Amazonas após comandar a maior apreensão de madeira ilegal da história do Brasil e foi retirado do cargo um dia após apresentar ao STF uma notícia-crime contra Ricardo Salles. Saraiva acusava Salles de dificultar as investigações.

