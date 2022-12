Delegado Andrei Passos Rodrigues é cotado para chefiar PF e Abin no governo Lula

Apoie o 247

247 - O delegado da Polícia Federal Andrei Augusto Passos Rodrigues tem seu nome cotado para chefiar a corporação e a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no governo Lula (PT), segundo o UOL.

Passos Rodrigues virou a "sombra" de Lula durante a campanha eleitoral e é responsável pela segurança do presidente eleito até a posse. Ele também fez a segurança da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) durante a campanha de 2010.

"A relação de ambos fez com que Dilma indicasse Rodrigues a Lula, quando ele procurava alguém para cuidar da proteção da chapa em 2022. Também abriu caminho para que ele quase assumisse o comando da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) ou a diretoria-geral da Polícia Federal durante o primeiro mandato da petista, em 2011, mas perdeu o posto para Leandro Daiello", conta a reportagem.

Atualmente, além de cuidar da proteção a Lula, o delegado também frequenta as reuniões do GT (Grupo de Trabalho) de Inteligência no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília. "Ele foi nomeado membro do gabinete de transição ao lado de Paula de Brito, agente da PF, e outros quatro agentes da Abin, identificados apenas pelo número da matrícula no DOU (Diário Oficial da União). Antes de assumir o grupo, o delegado ouviu informalmente agentes da Abin e deles ouviu um desejo claro: que a agência de inteligência saia da tutela do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), antiga Casa Militar, que voltou a ser comandado por militares no governo Bolsonaro".

