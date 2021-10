Delegado que denunciou crimes de Ricardo Salles responde a processos disciplinares

Após a denúncia contra o ministro bolsonarista, Alexandre Saraiva foi remanejado do cargo de superintendente da corporação no Amazonas e agora responde procedimentos diciplinares edit

247 - O delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, responsável pela denúncia contra o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles ao Supremo Tribunal Federal (STF), responde agora por procedimentos disciplinares abertos pela direção-geral da PF no Rio de Janeiro por conceder entrevistas a veículos de comunicação.

Após a denúncia contra o ministro bolsonarista, Saraiva foi remanejado do cargo de superintendente da corporação no Amazonas, para dar expediente, sem equipe, na delegacia de Volta Redonda, município do interior do Rio de Janeiro.

“Hoje (27) vou passar o dia escrevendo minhas defesas em procedimentos disciplinares em razão das entrevistas que concedi em defesa da Amazônia e da Polícia Federal. Ações injustas e ilegais não me calarão. Muito pior é ficar mudo porque o silêncio será lembrado”, escreveu Saraiva em seu perfil no Twitter.

De acordo com reportagem da Veja, os processos disciplinares estão assinados por Fábio Ricardo Hegenbrat Bueno, chefe substituto da Divisão de Comunicação da PF. Nos documentos, Bueno cita um artigo do código de conduta da corporação na qual proíbe a concessão de entrevistas “por qualquer servidor, sem a interveniência da unidade de comunicação social respectiva”.

