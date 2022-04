Deltan diz que decisão de Lewandowski é um "absurdo" e volta a atacar Lula

Deltaan Dallagnol criticou a decisão do ministro do STF que autoriza o uso das mensagens do ex-procurador da Lava Jato na ação que o condenou a indenizar o ex-presidente edit

247 - A autorização do Supremo Tribunal Federal de compartilhar com a defesa do ex-presidente Lula as mensagens de Deltan Dallagnol, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, obtidas com a ação que condenou o ex-procurador da Lava Jato a indenizar o ex-presidente no 'caso PowerPoint' não agradou o lavajatista.

Pelas redes sociais, Dallagnol chamou a medida de "absurdo" e chamou o material que reúne as mensagens de "criminoso".

"Até quando o Brasil seguirá entregue à injustiça?", indagou.

A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou Dallagnol a indenizar Lula em R$ 75 mil por dano moral, por conta das acusações infundadas feitas pelo ex-procurador nas apresentação do PowerPoint em coletiva de imprensa, em 2016, que colocava Lula como chefe de um suposta organização criminosa, sem apresentar provas.

Deltan ainda voltou a fazer referência à arrecadação que fez de mais de meio milhão de reais para pagar a indenização a Lula. O ex-procurador, que afirmou ter recebido os valores “espontaneamente” em doações após a decisão judicial, faz novo ataque ao ex-presidente e diz que ele quer "colocar a mão no dinheiro das suas doações”. Ele prometeu usar o dinheiro para “ajudar crianças com câncer e autismo”.

MAIS UM ABSURDO!



Decisão de Lewandowski abre caminho para Lula usar material CRIMINOSO para colocar a mão no DINHEIRO das SUAS DOAÇÕES!



Até quando o Brasil seguirá entregue à injustiça? pic.twitter.com/qROL9gkjls April 4, 2022

