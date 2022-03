Deltan posta fake news contra Gilmar Mendes sobre Pix e diz que é brincadeira

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol postou uma mentira em suas redes sociais neste sábado (26), atribuindo-a ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e disse depois que era “brincadeira”.

“Parece verdade, mas é brincadeira…”, escreveu Dallagnol, sobre a “notícia” mentirosa de que Gilmar teria proibido o Pix em todo o Brasil depois que o ex-procurador arrecadou meio milhão de reais para pagar a indenização de R$ 75 mil ao ex-presidente Lula por danos morais após o PowerPoint apresentado por ele em 2016.

A informação falsa foi divulgada em uma imagem editada, que une fotos de Gilmar, o símbolo do pix, foto de notas de dinheiro e a divulgação da conta de Deltan Dallagnol no Instagram, como uma peça típica de fake news - e também de campanha. O ex-procurador é candidato a deputado federal pelo Podemos do Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TSE faz operação de combate às fake news

As fake news são uma preocupação prioritária do Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições. O TSE firmou acordo com as principais plataformas e mídias sociais do País (Google, Facebook, WhatsApp, Instagram e Telegram) contra a desinformação nas redes sociais, além de ter feito campanhas publicitárias e seminários sobre o tema.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE