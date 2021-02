DEM libera Mandetta para articular candidatura presidencial

Direção do DEM avalia que Luiz Henrique Mandetta possui um “capital político importante” e deu carta branca para que o ex-ministro da Saúde articule sua candidatura visando o Planalto em 2022. Mandetta sinalizou que poderia deixar o partido caso alegenda apoie a reeleição de Jair Bolsonaro edit

247 - Após Luiz Henrique Mandetta sinalizar que poderia deixar o DEM caso o partido venha a apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro, a cúpula do partido deu carta branca para que o ex-ministro da Saúde trabalhe na articulação de sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2002.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, da revista Época, a direção do DEM avalia que Mandetta possui um “capital político importante”. A reportagem, porém, ressalta que Mandetta sabe da existência do risco de que a legenda volte atrás e apoie o projeto de reeleição de Bolsonaro. O ex-ministro tem até março para decidir se permanece ou não nos quadros do partido.

