DEM vê golpe duro e desleal de Bolsonaro em Onyx Lorenzoni

Integrantes da cúpula do DEM consideram que o ministro-chefe da Casa Civil sofreu um golpe duro e desleal e defendem que o correligionário peça demissão do governo. Com poderes esvaziados, Lorenzoni discute nesta sexta-feira com Jair Bolsonaro as condições da sua permanência no cargo. É mais uma crise política e de governo edit