Demitido por ordem do pai, Marcelo Odebrecht diz que desligamento é "abuso de poder"

247 - Marcelo Odebrecht reagiu com indignação a sua demissão da empresa do qual foi ex-presidente e é herdeiro. Segundo ele, o desligamento é mais um “ato de abuso de poder do atual presidente da Odebrecht S.A”, Ruy Sampaio.

Em nota, Marcelo acusou Sampaio de “intimidá-lo” devido às denúncias que ele vem apresentando a área de compliance da empresa envolvendo o presidente do grupo.

“A demissão de Marcelo Odebrecht é apenas a demonstração inequívoca de mais um ato de abuso de poder do atual presidente da Odebrecht S.A. que, na tentativa de paralisar a apuração pelo compliance de fatos que lhe atingem e que deveriam estar protegidos por sigilo, retalia o denunciante como forma de intimidá-lo”, diz a nota do herdeiro da empreiteira.

No entanto, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, sua demissão foi por ordem do próprio pai, Emílio Odebrecht, com quem está rompido há mais de dois anos.