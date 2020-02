Dengue avança no país: no ano, já são 57 mil casos e 9 mortes

Os casos de dengue deram um salto neste início de 2020, principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste do país. Três estados estão em alerta: Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 57 mil casos suspeitos de dengue no país em 2020, sendo nove mortes confirmadas edit

247 - Os casos de dengue deram um salto neste início de 2020, principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste do país. Três estados estão em alerta: Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 57 mil casos suspeitos de dengue no país em 2020, sendo nove mortes confirmadas.

A reportagem do portal G1 destaca que os "números divulgados nesta terça-feira (18) pela Secretaria de Saúde do Paraná mostram que a situação da dengue é ainda mais preocupante. São 17.500 casos confirmados do começo de 2020 até agora e 13 mortes. Essas informações são atualizadas semanalmente no estado, e depois repassadas ao Ministério da Saúde."

O secretário de estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou: "sarampo nós prevenimos com vacinas, a febre amarela prevenimos com vacinas, a dengue nós temos que acabar ou diminuir a proliferação do mosquito, que é o vetor de transmissão do vírus. Temos que remover e limpar os quintais, evitar o acúmulo de lixo em qualquer lugar."