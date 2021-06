Denúncia de corrupção do caso Covaxin pode ser incluída em superpedido de impeachment contra Bolsonaro

O documento, que será protocolado na Câmara no dia 30, poderá incluir entre os 100 pedidos de impeachment a denúncia sobre o caso Covaxin edit

247 - Os líderes do movimento do superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro decidirão nesta sexta (25) se vão incorporar ao texto as denúncias envolvendo a compra da vacina Covaxin.

Os coordenadores do superpedido de impeachment vão tomar a decisão após os depoimentos à CPI da Covid do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda e de seu irmão, o deputado Luis Miranda (DEM-DF), para que haja segurança jurídica, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

O superpedido de impeachment será protocolado na próxima quarta-feira (30), na Câmara dos Deputados, em Brasília.

