Denúncia de Paulo Marinho dá novos contornos à investigação sobre Bolsonaro no Supremo

247 - O depoimento do empresário Paulo Marinho (PSDB), ex-aliado de Jair Bolsonaro e seus filhos, estabeleceu novos contornos à investigação que está no STF (Supremo Tribunal Federal) e apura se o inquilino do Palácio do Planalto interferiu na Polícia Federal.

Marinho afirmou, em entrevista à Folha de S.Paulo, que Flávio Bolsonaro o procurou após o segundo turno das eleições presidenciais em 2018, e afirmou que teve conhecimento prévio sobre a Operação Furna da Onça, da Polícia Federal. A operação investigava a prática de "rachadinha" pelo então deputado estadual, filho de Jair Bolsonaro.

Marinho manteve relações íntimas com o clã Bolsonaro durante a campanha presidencial, chegando a ceder sua residência para uma espécie de 'quartel-general' de apoio ao então candidato. Na entrevista, Marinho relata que Flávio Bolsonaro disse que a PF segurou a deflagração da operação para depois das eleições, para não prejudicar a candidatura de seu pai à presidência e dele ao Senado.

Reportagem do UOL aponta que o relato de Marinho fornece novas informações no inquérito aberto no Supremo contra Jair Bolsonaro. Essas declarações podem endossar ou as denúncias de que Jair Bolsonaro atuou no sentido de interferir na Polícia Federal.

