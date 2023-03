Depoimento de Bento Albuquerque à PF sobre esquema das joias de Bolsonaro é adiado

Depoimento do ex-ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro, marcado para esta quinta-feira, foi remarcado para a próxima terça-feira (14) edit

247 - O depoimento do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque à Polícia Federal sobre a entrada ilegal no território brasileiro e a tentativa de liberação das joias dadas por autoridades da Arábia Saudita ao Brasil em outubro de 2021, no governo Jair Bolsonaro (PL), foi adiado para a próxima terça-feira (14). A oitiva havia sido marcada para esta quinta-feira (9) às 14h. A informação é do Metrópoles.

De acordo com imagens gravadas pelas câmeras de segurança da alfândega do aeroporto de Guarulhos (SP), no dia 26 de outubro de 2021, o então ministro confirmou que as joias estimadas em R$ 16,5 milhões iriam para Michelle Bolsonaro.

Na ocasião, Albuquerque chegou ao local após um contato feito por Marcos André dos Santos Soeiro, então assessor do ministério, que estava sob revista da fiscalização e que viu as joias serem apreendidas por auditores fiscais por não terem sido declaradas à Receita Federal.

Um segundo pacote de joias masculinas, porém, passou despercebido pela fiscalização da Receita Federal e foi entregue ao Palácio do Planalto. Os objetos, avaliados em cerca de R$ 400 mil, teriam sido recebidos e conferidos pessoalmente por Jair Bolsonaro.

Os itens acabaram incorporados ao acervo pessoal do ex-capitão, contrariando a legislação que determina que as joias deveriam ser incorporadas ao patrimônio da União.

