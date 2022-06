Depoimento de testemunha foi fundamental para elucidar assassinato de jornalista e indigenista na Amazônia

Apoie o 247

ICL

247 - O depoimento de uma testemunha, que não teve o nome revelado, foi fundamental para desvendar o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Perfeira, que desapareceram na região do Vale do Javari, na Amazônia, no dia 5 de junho.

De acordo com a CNN Brasil, durante o depoimento prestado na madrugada desta quarta-feira (15), a testemunha teria revelado à Polícia Federal o local onde os corpos teriam sido deixados. A testemunha contou ter ouvido tiros enquanto cuidava de um barco numa região conhecida como Lago Preguiça, no dia 5 de junho, data em que as vítimas desapareceram. Agentes da PF estão fazendo buscas no local indicado para tentar localizar os restos mortais das vítimas.

Também nesta quarta-feira, Oseney da Costa, conhecido como “Dos Santos”, confessou que ele e o irmão, Amarildo dos Santos, o "Pelado", assassinaram Pereira e Phillips, deceparam e queimaram os corpos em uma área da Terra Indígena do Vale do Javari .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo reportagem da Band News, Oseney contou à PF que os corpos teriam sido decepados e queimados na terra indígena do Vale do Javari, na Amazônia.O duplo assassinato estaria ligado à pesca ilegal em terras indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE