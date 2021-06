Depois da CPI da Covid, OAB vai acusar Bolsonaro em tribunais internacionais por crimes contra a humanidade

Acusações contra Jair Bolsonaro que serão encaminhadas a tribunais internacionais serão fortalecidas com as provas da CPI da Covid edit

247 - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) tem acusações contra Jair Bolsonaro para apresentar a tribunais internacionais, entre eles o de Haia. A entidade aguarda o final dos trabalhos da CPI da Covid, que dará mais elementos para entrar com as ações.

Uma comissão de juristas da OAB concluiu que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade, mas o objetivo é recolher evidências da comissão do Senado para robustecer a acusação, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.