Depois de 88 assassinatos, Exército aumenta as tropas no Ceará

247 - O comandante Fernando da Cunha Mattos, da 10ª Região Militar do Ceará, disse que o reforço que o Estado recebeu um número insuficiente de tropas federais e que isso provocou o recorde de homicídios.

Mattos afirmou: "a tropa está iniciando a sua presença agora, então os efetivos estavam inicialmente muito limitados, por isso o Comando do Nordeste enviou novas tropas, de quatro estados, pra dar um volume de tropa adequado para missão. Os meios inicialmente estavam insuficientes."

A reportagem do portal G1 destaca que "com a aplicação da Garantia da Lei e da Ordem, o Exército assume o controle da Operação Mandacaru, como foi batizada a ação para garantir a segurança durante o motim de policiais militares. As equipes do Raio, Choque e Cotar – da Polícia Militar do Ceará – passam a responder às ordens do Exército durante a Operação Mandacaru."