Depois de brilhar na COP27, Lula chega hoje a Portugal

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chega a Portugal nesta sexta-feira (18) para uma visita de dois dias. Ele será recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e se encontrará com o primeiro-ministro António Costa, que antes do segundo turno da eleição presidencial o apoiou.

Além das relações bilaterais, Lula deve tratar com as duas autoridades portuguesas, temas globais, além das relações com a União Europeia e a CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa). Lula vai se destacando como um líder mundial. .

Lula retorna ao Brasil de Portugal no sábado (19). Reina grande expectativa em torno do anúncio dos nomes dos futuros ministros.

