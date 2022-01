"Depois de declarado suspeito, Moro tinha que sair de fininho", diz Nélio Machado

O advogado criminalista vê em Moro um personagem repulsivo, que, após ser completamente “desmoralizado”, ainda acha que inspira a confiança do povo. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado Nélio Machado, um dos maiores criminalistas do Brasil, em entrevista à TV 247, disse que o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pelo STF nos processos da Lava Jato contra Lula, foi “desmoralizado”. Para ele, a “ousadia” de Moro, que acha que inspira a confiança do povo, é um traço repulsivo.

“Eu me lembro que Moro dizia que ninguém está acima da lei, nem ele! A maior prova é que ele foi desmoralizado como juiz. Um juiz cuja incompetência manifesta e a sua suspeição, inescondível, é proclamada pelo Supremo Tribunal Federal, ele tinha que sair de fininho, e não ser consultor nessa empresa de auditoria. Depois ainda é candidato à Presidente da República, com o tal do Podemos. Eu acho que não podemos”, ironizou.

“Não é possível que este personagem tenha a ousadia de achar que possa contar com a confiança da população brasileira e ocupar o cargo máximo da República”, completou.

PUBLICIDADE