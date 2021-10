Depois de Flávio, Eduardo Bolsonaro defende boicote à Fiat em defesa de Maurício Souza

“O objetivo desse pessoal é a aniquilação de seus opositores, a ignorância é apenas o meio. Fiat está compactuando com esta perseguição ideológica deliberada", disse o deputado Eduardo Bolsonaro edit

247 - Após o seu irmão Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou, nesta quinta-feira, 28, o posicionamento da fabricante de carros Fiat por pressionar o Minas Tênis Clube contra o jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do clube por fazer publicações homofóbicas em suas redes sociais.

"Repetem o erro do Carrefour ao achar que a patrulha ideológica busca justiça e uma sociedade melhor. O objetivo desse pessoal é a aniquilação de seus opositores, a ignorância é apenas o meio. Fiat está compactuando com esta perseguição ideológica deliberada", disse o deputado, em seu perfil no Twitter.

