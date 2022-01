Depois de fotos e jantar com Allan dos Santos, Fábio Faria diz que não sabia da presença do blogueiro foragido

"Não havia nenhuma indicação que entre os presentes estaria alguém com problemas com a Justiça brasileira", alegou o ministro edit

247 - Após participar de um evento nos Estados Unidos ao lado do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, tirar fotos e jantar com ele, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse em nota enviada ao Poder 360 que não sabia da presença de Santos.

"Fui convidado para discursar num evento de um pastor de uma igreja que eu e minha família frequentamos quando estamos em Orlando. Não havia nenhuma indicação que entre os presentes estaria alguém com problemas com a Justiça brasileira. Se eu soubesse que ele iria, eu não teria comparecido", declarou.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, no entanto, Faria se mostra bem confortável com a presença do blogueiro. Ele até mesmo discursou em um palco ao lado de Allan dos Santos.

