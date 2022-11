Depois de insinuar golpe de estado, Mourão agora diz que “comunistas não passarão”

Apoie o 247

247 - Apenas três dias após insinuar um golpe de estado no Brasil devido ao encontro do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e os comandantes das Polícias Militares nos Estados na quarta-feira (24), o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) voltou a se pronunciar em tom golpista nas redes sociais e afirmou que "comunistas não passarão."

"Na data de hoje, em 1935, traidores da Pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do Movimento Comunista Internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham, não passarão!", escreveu Mourão em seu Twitter neste domingo (27).

O vice-presidente se refere aos levantes promovidos por militares identificados com o socialismo em diferentes capitais brasileiras entre 1935 e 1936.

Apesar da ameaça de Mourão, as últimas décadas no Brasil jamais presenciaram qualquer tipo de mobilização comunista relevante, não havendo, desta forma, base para tal pronunciamento do vice-presidente da República.

