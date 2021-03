Depois de pronunciamento com informações falsas e promessas vazias, Bolsonaro vai se reunir com governadores

Jair Bolsonaro se reunirá nesta quarta-feira com governadores que adotaram toque de recolher, medida atacada por ele edit

247 - Jair Bolsonaro se reunirá nesta quarta-feira (24) com governadores que adotaram toque de recolher, medida atacada por ele. No encontro, deverá entrar em discussão a adoção de medidas restritivas para todo país, cronograma de vacinação e compra de medicamentos, Todas essas medidas foram prejudicadas pelo negacionismo de Bosonaro ao longo da pandemia de Covid-19 no país, que chegou agora a um nível crítico

Os convidados já decretaram em seus estados medidas restritivas, entre elas toque de recolher, ações que têm sido atacadas por Bolsonaro.

Segundo Wellignton Dias (PP-PI), coordenador do Fórum de Governadores, os participantes levarão ao chefe do Executivo uma série de demandas. Medidas restritivas para todo o país estarão na lista. Dias não participará do encontro, informa a Folha de S.Paulo.

No grupo que irá ao Palácio do Planalto nesta quarta, 6 dos 7 governadores são alinhados ao presidente. Apenas Renan Filho (MDB-AL) destoa, mas não tem tido conflitos públicos com Bolsonaro.

