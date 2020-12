Depois de quebrar engenharia nacional com multas bilionárias, Lava Jato fecha acordo dez vezes menor com a holandesa Phillips

Operação Lava Jato do Rio firmou um acordo de leniência com a Phillips Medical Systems Ltda. Pelo acordo, a multinacional ressarcirá os cofres públicos em R$ 59,9 milhões, valor cerca de dez vezes menor que os R$ 6,7 bi aplicados à Odebrecht em 2016 edit

247 - Responsável por multas milionárias que quebraram grandes empresas do setor de engenharia nacional, a Lava Jato firmou um acordo de leniência com a Phillips Medical Systems Ltda que prevê o pagamento de R$ 59,9 milhões aos cofres públicos. O valor é cerca de dez menor que o aplicado à empreiteira Odebrecht, que foi condenada em 2016 a ressarcir os cofres públicos em R$ 6,7 bilhões.

Segundo reportagem do blog do jornalista Fausto Macedo, a homologação do acordo foi feita pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) e pela 7ª Vara Federal Criminal, do juiz Marcelo Bretas.

Com a adesão, a Phillips se comprometeu a revelar e detalhar irregularidades e crimes envolvendo o Ministério da Saúde e a Secretária de Saúde do Rio de Janeiro que envolvem empresários e servidores públicos. Entre os envolvidos estão Sérgio Côrter e Miguel Iskin, que foram denunciados nas operações Fratura Exposta, Ressonância e SOS.

A multinacional holandesa também teria fornecido documentos e informações e ligados aos crimes e se comprometido a prestar esclarecimentos adicionais, caso surjam novos desdobramentos ligados ao caso.

