Depois de queda no banheiro, Bolsonaro tem alta do hospital

247 - Jair Bolsonaro deixou o Hospital das Forças Armadas na manhã desta terça-feira (24), cerca de 10 horas depois de dar entrada na unidade. Ele caiu no banheiro no Palácio da Alvorada, quando bateu a cabeça na noite da segunda. A orientação dada pela equipe médica é que fique em repouso, mas a Presidência não esclareceu o período prescrito.

Ele saiu do hospital às 7h34. Pouco antes, o Palácio do Planalto informara que o Bolsornaro teve uma "noite tranquila". A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência afirmou que Bolsonaro passou a noite "sem intercorrências no período".

Ainda segundo a Secom, ele "foi reavaliado pela equipe médica , tendo recebido alta hospitalar com orientação de repouso no Palácio da Alvorada".

Ao chegar ao hospital, por volta das 21h30 da segunda ele teria sido submetido a "exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações", segundo a Secom.

Como em todas as questões relacionadas à saúde de Bolsonaro, da facada ao câncer de pele que anunciou e depois desmentiu, acusando a imprensa por uma fake news espalhada por ele próprio, a versao da queda no banheiro é vista com reserva no mundo político.

No último dia 11, Bolsonaro esteve no Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB), onde passou por um procedimento dermatológico. Na ocasião, ele retirou lesões no rosto e na orelha e fez uma cauterização de sinais no tórax e no antebraço. O próprio presidente chegou a dizer que estava investigando a possibilidade de um câncer de pele, acusando a imprensa a seguir de expalhar fake news.