Depois de ser inflado pela Globo e pelos bilionários, Luciano Huck desiste de disputar a presidência

247 - "No entorno de Luciano Huck, é dado como praticamente certo que o apresentador não vai mais se candidatar em 2022. Seguirá na TV", afirma o colunista da revista Época, Guilherme Amado.

Segundo o jornalista, Luciano Huck tomou sua decisão sobre a disputa à Presidência da República em 2022 e embora tenha conversado sobre o tema com os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), o apresentador escolheu não concorrer ao Planalto no ano que vem.

Huck deve permanecer na tevê onde está cotado para assumir os domingos após a saída de Fausto Silva, o Faustão.

No início do mês, Huck teria recebido um sinal verde do DEM caso opte por se candidatar em 2022, segundo conversa do apresentador com Mandetta.

