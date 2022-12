Deputada bolsonarista Carla Zambelli entrega arma à polícia e recorre da determinação do STF

Apoie o 247

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) atendeu a uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e entregou, nesta quarta-feira (28) a pistola de sua propriedade às autoridades policiais. Segundo a coluna do jornalista Paulo Cappelli, do Metrópoles, a parlamentar recorreu da decisão proferida por Gilmar.

De acordo com a reportagem, a bolsonarista “afirma que entregou a arma mesmo sem que a determinação tenha sido oficialmente publicada. Carla Zambelli é representada pelos advogados Karina Kufa e Igor Suassuna”.

A defesa de Zambelli diz que o porte de arma pela parlamentar é necessário para que ela possa se defender “em decorrência de diversos ataques e ameaças que recebe constantemente”.

A determinação para que Zambelli entregasse a pistola foi feita na esteira da perseguição feita por ela contra o jornalista Luan Araújo, jovem negro e apoiador de Lula, no dia 29 de outubro, véspera do segundo turno.

