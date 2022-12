Deputada indígena Joenia Wapichana será presidente da Funai

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (30) o nome da deputada Joenia Wapichana para a presidência da Fundação Nacionaldo índio (Funai).

"Pela primeira vez, finalmente teremos a Funai presidida por uma mulher indígena, dentro da estrutura do Ministério dos Povos Indígenas. Novos tempos para o Brasil", celebrou o presidente Lula.

Estive com @JoeniaWapichana, que assumirá a presidência da Funai em nosso governo. Pela primeira vez, finalmente teremos a Funai presidida por uma mulher indígena, dentro da estrutura do Ministério dos Povos Indígenas. Novos tempos para o Brasil!



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/PS1zFCkAyX — Lula (@LulaOficial) December 30, 2022

Os 37 nomes dos ministros que compõem o primeiro escalão do futuro governo Lula foram conhecidos nessa quinta-feira (29), com o anúncio dos 16 últimos. O presidente eleito já adiantou que pretende reunir seu ministério na primeira semana, para dar diretrizes. Ele lembrou que todos já têm diagnósticos de seus respectivos setores, elaborados pelos grupos técnicos de transição formados após a vitória no segundo turno. O novo governo toma posse no próximo domingo, 1º de janeiro.

A formação incluiu representantes de nove partidos, em 26 pastas. O PT, partido do presidente, ficou com 10. Os demais são MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSD, Psol, Rede e União Brasil. Outros 11 nomes não têm filiação ou vinculação partidária. Onze dos 37 (30%) são mulheres.

Elas também estarão à frente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, adiantou o presidente eleito. O BB nunca teve uma mulher na presidência. Já o BNDES ficou com o economista Aloizio Mercadante.

Quem é quem

Jorge Messias (AGU)

Funcionário de carreira, o futuro advogado-geral da União é atualmente procurador da Fazenda Nacional. No governo Dilma, foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência.

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Senador desde 2020 (PSD-MT), foi presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Exerceu as funções de vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente.

Rui Costa (Casa Civil)

Economista, foi governador da Bahia por dois mandatos. Começou no movimento sindical, no Polo Petroquímico de Camaçari. Foi vereador, elegeu-se deputado, mas licenciou-se para assumir a Casa Civil da Bahia.

Jader Filho (Cidades)

Filho do senador Jader Barbalho e irmão do governador reeleito do Pará, Helder Barbalho, ambos do MDB, é empresário no setor de comunicações.

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Vice-governadora de Pernambuco e presidenta nacional do PCdoB, a engenheira elegeu-se duas vezes deputada federal. Também foi secretária estadual, na mesma área, no governo Eduardo Campos (PSB).

Juscelino Filho (Comunicações)

Médico de formação, o maranhense de São Luís foi eleito e reeleito deputado federal pelo agora União Brasil. Sua pasta não terá mais a Secom, mas fica com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)

Vinícius Carvalho (CGU)

O advogado, futuro titular da Controladoria-Geral da União (CGU), comandou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na gestão Dilma. Ocupou a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.

Margareth Menezes (Cultura)

Cantora e compositora nascida em Salvador, gravou sua primeira música (Faraó) em 1987. Criou a ONG Fábrica Cultural. É embaixadora no Brasil da missão IOV-Unesco, de preservação e promoção da arte popular.

José Múcio Monteiro (Defesa)

Deputado por quase duas décadas e ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ele será o primeiro civil na pasta desde Raul Jungmann (governo Temer). Foi ministro de Relações Institucionais (governo Lula).

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Deputado federal (PT-SP) reeleito pela quarta vez, também foi estadual e vereador. É advogado e atuou no grupo de transição na área de justiça. Foi secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Bancário e sindicalista, foi governador do Piauí por quatro mandatos. Neste ano, elegeu-se senador pelo PT. Também presidiu o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.

Silvio Almeida (Direitos Humanos)

Advogado, é professor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Também preside o Instituto Luiz Gama.

Camilo Santana (Educação)

O futuro ministro é engenheiro agrônomo e professor. Foi governador do Ceará por dois mandatos, de 2014 a 2022. Antes, ocupou a secretaria de Desenvolvimento Agrária (Cid Gomes). Neste ano, foi eleito senador (PT).

Ana Moser (Esportes)

Considerada uma das principais atacantes do mundo, a ex-atleta de vôlei começou a jogar aos 7 anos. Integrou a equipe feminina que conquistou o primeiro bronze para o Brasil em Olimpíadas (Atlanta, 1996).

Fernando Haddad (Fazenda)

Professor universitário, foi ministro da Educação no primeiro governo Lula e prefeito de São Paulo. Com a ausência forçada de Lula, foi candidato à Presidência em 2018. Neste ano, ficou em segundo na disputa pelo governo paulista.

Gonçalves Dias (GSI)

O general da reserva vai comandar a área de inteligência, no Gabinete de Segurança Institucional. Já foi secretário de Segurança da Presidência (Lula) e chefe da Segurança Institucional da ex-presidenta Dilma Rousseff.

Esther Dweck (Gestão)

Doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento, na gestão de Miriam Belchior (governo Dilma).

Anielle Franco (Igualdade Racial)

Educadora, jornalista, escritora e feminista preta, como se apresenta, ela preside o Instituto Marielle Franco, criado em homenagem a sua irmã, assassinada em 2018. É “cria da Maré”, complexo do Rio onde nasceu.

Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio)

Talvez a maior surpresa da campanha, o também vice-presidente foi governador de São Paulo, por 13 anos, pelo PSDB – está no PSB. Concorreu à Presidência da República em 2006, justamente contra Lula.

Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)

Filiado ao PDT, foi governador do Amapá por quatro mandatos (eleito em 2002, 2006, 2014 e 2018). Também foi deputado estadual.

Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública)

Governador do Maranhão por dois mandatos, foi eleito neste ano senador pelo PSB (até então, era integrante do PCdoB). Formado em Direito, foi juiz federal. Também se elegeu deputado. Presidiu a Embratur (governo Dilma).

Marina Silva (Meio Ambiente)

Referência na área ambiental, Marina Silva já comandou a pasta no primeiro governo Lula, quando ainda estava no PT. Atualmente está na Rede, pela qual se elegeu deputada. Ajudou a fundar a CUT no Acre, ao lado de Chico Mendes. Foi senadora e candidata à Presidência.

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Senador pelo PSD-MG, foi o relator da chamada PEC da Transição. Formado em Direito, foi delegado da Polícia Civil e deputado federal, além de diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT, primeiro governo Lula).

Cida Gonçalves (Mulheres)

Militante e consultora em políticas públicas, ajudou na formação da Central de Movimentos Populares. Nos governos Lula e Dilma, foi secretária na área de enfrentamento à violência contra a mulher.

André de Paula (Pesca e Aquicultura)

Deputado federal pelo PSD de Pernambuco, ele se candidatou ao Senado neste ano, mas não se elegeu. Foi vereador, deputado e secretário estadual. Atual 2º vice-presidente da Câmara.

Simone Tebet (Planejamento e Orçamento)

Terceira colocada na eleição presidencial, a senadora desde 2014 pelo MDB-MS, advogada e professora, é filha do ex-presidente do Senado Ramez Tebet. Também foi vice-governadora.

Márcio França (Portos e Aeroportos)

Governador de São Paulo quando Alckmin concorreu à Presidência em 2018, ele não conseguiu se eleger ao Senado neste ano (PSB). Foi deputado federal e secretário estadual, além de prefeito de São Vicente, no litoral paulista, por dois mandatos.

Sonia Guajajara (Povos Indígenas)

A criação do Ministério dos Povos Indígenas foi promessa de campanha de Lula. E a escolha recaiu sobre a deputada eleita (Psol-SP). Maranhense, é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Carlos Lupi (Previdência Social)

Presidente nacional do PDT, já foi ministro do Trabalho e Emprego (governos Lula e Dilma). Após o primeiro turno, que o partido disputou com Ciro Gomes, decidiu apoiar a candidatura petista.

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Diplomata de carreira, serviu como embaixador na Argentina, na Croácia e nos Estados Unidos. Foi ministro das Relações Exteriores (governo Dilma) e representante permanente do Brasil nas Nações Unidas.

Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

Médico e atualmente deputado federal (PT), foi ministro da Saúde (governo Dilma), na época de lançamento do programa Mais Médicos, e secretário municipal em São Paulo (gestão Haddad).

Paulo Pimenta (Secom)

A cobiçada Secretaria de Comunicação Social ficou com o deputado federal gaúcho (PT), que está no quinto mandato. Jornalista, foi vereador , deputado estadual e vice-prefeito de Santa Maria.

Márcio Macêdo (Secretaria-Geral)

É deputado federal pelo Sergipe e um dos vices do PT. Biólogo, foi secretário de Participação Popular em Aracaju e superintendente do Ibama, além de secretário estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

Nísia Trindade (Saúde)

A socióloga e cientista política e social preside a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desde 2017. Criou o Observatório Covid-19, uma rede que realiza pesquisas e divulga informações para subsidiar políticas públicas.

Luiz Marinho (Trabalho)

Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da CUT. Ministro do Trabalho e da Previdência no governo Lula. E prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos. Presidente do PT no estado de São Paulo.

Renan Filho (Transportes)

O senador eleito pelo MDB foi governador de Alagoas por dois mandatos. Antes, prefeito de Murici e deputado federal. Filho mais velho do ex-presidente do Senado Renan Calheiros.

Daniela Souza Carneiro (Turismo)

Daniela do Waguinho, como é conhecida, foi professora do ensino fundamental e secretária estadual da Educação no Rio de Janeiro. Foi a candidata mais votada a deputada federal. Waguinho é Wagner Carneiro, seu marido, prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e presidente da União Brasil no Rio.

