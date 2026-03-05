Deputadas pedem à Anac lista de passageiros de voos com Daniel Vorcaro

247 - Deputadas federais do PSOL e da Rede protocolaram um requerimento ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) solicitando registros detalhados de voos nacionais e internacionais realizados por aeronaves da empresa Prime Aviation, ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro. O pedido inclui também a lista de passageiros das viagens realizadas entre 2021 e 2025.

As informações foram reveladas pela Folha de S.Paulo. No documento, as parlamentares pedem especificamente os dados das viagens em que Vorcaro estava entre os passageiros. O objetivo é identificar quem viajou com o empresário em voos particulares ao longo do período solicitado.

O requerimento é assinado pelas deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Heloísa Helena (Rede-RJ). Na justificativa apresentada, as parlamentares afirmam que a investigação é necessária para esclarecer o alcance das relações do banqueiro com autoridades e agentes políticos.

O pedido ocorre após a divulgação de que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou um jatinho ligado a Vorcaro durante a campanha eleitoral de 2022, quando fez deslocamentos para apoiar a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

No documento encaminhado aos órgãos responsáveis pela aviação civil, as deputadas afirmam que as informações solicitadas podem ajudar a esclarecer possíveis articulações políticas envolvendo o banqueiro.

“O que impõe ao Parlamento o dever de apurar se houve trânsito, articulação e circulação de interesses junto a autoridades públicas e representantes eleitos em um contexto de colapso financeiro que atingiu milhares de brasileiros”, diz o requerimento.

As parlamentares também argumentam que os registros de deslocamentos podem revelar conexões que não aparecem em documentos formais, como contratos ou balanços financeiros.

“O rastro das relações não aparece apenas em contratos e balanços. Ele aparece em agendas, encontros e deslocamentos — inclusive em viagens executivas, feitas fora do escrutínio público e frequentemente utilizadas como meio de aproximação, negociação e construção de redes de influência”, afirma o documento.

A solicitação foi apresentada em meio à divulgação de documentos obtidos pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Mensagens analisadas até agora indicariam proximidade entre Vorcaro e diversos políticos e autoridades.

Após o envio do requerimento, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac terão prazo de até 30 dias para responder aos questionamentos apresentados pelas parlamentares.