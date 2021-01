Deputado aciona o governo para saber o custo da farra de Bolsonaro durante festas de fim de ano

247 - O Deputado Elias Vaz (PSB-GO), solicitou ao ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, a conta das férias de Bolsonaro, que incluiu passeios de Jet Ski, pescarias, passeios à beira mar e muita aglomeração.

Segundo a coluna Radar, do portal Veja, Vaz cobra as despesas no período entre 18 de dezembro e 5 de janeiro. O requerimento pede o detalhamento dos custos com despesas de familiares, convidados e “toda equipe de profissionais, inclusive da segurança”. Devem constar despesas com “alimentação e bebidas”, “entretenimento”, “locomoção terrestre, aquática e aérea”.

