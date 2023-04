Deputado bolsonarista Nikolas Ferreira contratou advogados pessoais para trabalhar em seu gabinete na Câmara

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), contratou dois advogados pessoais para trabalhar em seu gabinete na Câmara. Segundo o jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, um dos advogados atuou como defensor antes que Nikolas fosse eleito e o outro foi contratado pela campanha do parlamentar, no ano passado.

“Em fevereiro deste ano, Kayki Tawan foi contratado para o gabinete de Nikolas, com um salário de R$ 8,3 mil. Um mês depois, foi a vez de Thiago Rodrigues, o outro advogado, ganhar um emprego de confiança no gabinete, com R$ 7,7 mil em vencimentos pagos pela Casa. A dupla segue advogando para o bolsonarista”, destaca um trecho da reportagem.

No início do ano, Tawan e Rodrigues ingressaram com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) representando o parlamentar. No processo, os advogados pediam acesso à investigação conduzida pelo ministro da Corte Alexandre de Moraes que havia resultado no bloqueio das redes sociais de Nikolas Ferreira. O pedido foi negado pelo Luiz Fux.

Rodrigues já havia representado o parlamentar em 2021, quando Nikolas era vereador em Belo Horizonte, em uma ação impetrada junto ao STF em que pedia a prisão do ex-presidenciável Ciro Gomes e do ex-deputado Marcelo Freixo por declarações postadas no Twitter. No ano passado, Tawan recebeu R$ 44 mil da campanha do parlamentar por serviços advocatícios.

Segundo o parlamentar, a contratação dos advogados como assessores é “normal e dentro da legalidade” e que processos pessoais não são cobrados, o que está previsto pelo estatuto da advocacia.

