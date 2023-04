Deputado bolsonarista omitiu ser sócio de clube de tiro em declaração ao TSE

Apoie o 247

247 - O deputado federal bolsonarista Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), que integra a Frente de Segurança Pública na Câmara, omitiu em sua declaração ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ser sócio de um clube de tiro localizado na zona sul de São Paulo.

Segundo o UOL, Bilynskyj declarou um total R$ 455.070 em bens, entre um apartamento e dois automóveis, mas não informou à corte eleitoral que seu nome figura como sócio da Puma Tactical, empresa que foi cadastrada na Receita Federal em agosto de 2018.

Ainda conforme a reportagem, as redes sociais do clube anunciam planos de filiação anuais que variam de R$ 1.440 a R$ 6.600. O valor mensal chega a R$ 620. O local oferece "facilidades" nos preços de munições e acesso a armas de calibres diferentes. Até 20 de março, a empresa devia R$ 22,9 mil à Receita Federal. A dívida foi regularizada depois que a reportagem procurou a assessoria do parlamentar”.

Bilynskyj é um dos autores de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que tenta revogar o decreto do ministro da Justiça, Flávio Dino, que resultou na suspensão dos registros para compra e transferência de armas e munições de uso restrito pelo chamado grupo dos CACs (caçadores, colecionadores, atiradores), uma das bases de sustentação do bolsonarismo, além de barrar a concessão para o registro de novos clubes de tiros.

Paulo Bilynskyj, que jpa divulgou um vídeo nas redes sociais com apologia aos crimes de estupro e racismo, teve sua arma retirada pela Polícia Civil de São Paulo após usar as redes sociais atacar políticos e militantes de esquerda e pedindo que os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) participassem dos atos golpistas de 7 de setembro de 2022.

