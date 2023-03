Deputado bolsonarista quer CPI para perseguir o MST

Apoie o 247

247 — O deputado federal bolsonarista Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) protocolou, nesta terça-feira, 7, requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as ações do Movimento Sem Terra (MST) — abrindo assim um flanco para perseguir o movimento de luta pela reforma agrária.

Ainda, o parlamentar bolsonarista aspira atingir o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), argumentando ser preciso averiguar a escalada de invasões de propriedades rurais em todo o país, apontando que elas se intensificaram após a vitória do PT nas últimas eleições.

Nos primeiros dois meses do novo governo, o número de propriedades rurais ocupações já é maior que ao longo dos quatro anos de governo Jair Bolsonaro, quando foram registradas apenas 14 ocupações de terras.

Essas ocupações demonstram uma tendência de luta na classe trabalhadora rural desde a vitória do PT. O bolsonarista, no entanto, quer misturar as coisas para, não apenas perseguir o principal movimento de luta pela terra do Brasil, como para fortalecer a campanha direitista contra o governo Lula.

“Isso não é normal. Aliás, isso é muito suspeito. Por isso, acabo de protocolar o requerimento de CPI para investigar o MST. Estamos mobilizando a bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, para que possamos fazer dessa CPI uma reação coletiva de todos os mandatos que defendem a ordem, o progresso e o desenvolvimento desse país que alimenta o mundo”, destacou Zucco. Para ser instalada e começar a funcionar, a CPI precisa reunir 171 assinaturas.

