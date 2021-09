Deputado bolsonarista se enfurece com nota assinada por Bolsonaro: “o senhor ficou pequeno”

Apoie o 247

247 - Otoni de Paula (PSC-RJ) usou a tribuna da Câmara nesta quinta-feira para mostrar indignação com a ‘carta à nação’ redigida com a ajuda de Michel Temer. Na norta, Bolsonaro pede desculpas ao STF e tenta se esquivar da postura golpista incorporada no dia sete de setembro.

“Lamento, presidente. O senhor ficou pequeno”, disse o governista, que completou: “O senhor contou justamente com a ajuda de Temer para assinar a carta, justamente ele que colocou o déspota do Alexandre de Moraes lá [no STF]”

Veja:

