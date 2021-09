Deputado denuncia: Bolsonaro está por trás da paralisação dos caminhoneiros para decretar GLO

Apoie o 247

247 - O deputado federal Jorge Solla (PT-BA) denunciou que Jair Bolsonaro está por trás dos bloqueios de rodovias federais feitos nesta quarta-feira (8) por caminhoneiros bolsonaristas.

Pelo Twitter, Solla cobrou investigação da relação de Bolsonaro com líderes paredistas. "Há informações de que o estímulo à criação do clima do caos extrapola os discursos de Bolsonaro, tem financiamento, tem estratégia. Ele quer caos como pretexto para decretar GLO e pôr FFAA na rua", afirmou.

Já chegou a 14 o número de estados que registram bloqueios ou tentativas de paralisação em rodovias federais, nesta quarta-feira (8/9), subindo o nível de alerta de transportadoras e mercados, segundo o site Metrópoles.

Paralisações ocorrem atos do 7 de setembro, em que manifestantes pedem o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional. Os motoristas que aderiram à paralisação cobram a redução dos impostos e do preço dos combustíveis.

