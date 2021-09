Oswaldo Eustáquio é preso novamente a pedido de Alexandre de Moraes, diz deputado

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Bruno Engler (PRTB), em publicação no Twitter nesta terça-feira (7), afirmou que o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi preso novamente, a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Informações do site "Diário Popular IP", compartilhadas pela mulher do jornalista davam conta de que o blogueiro estaria na Cidade do México, onde participa de uma cruzada internacional conservadora.

As contas nas redes sociais do blogueiro bolsonarista estão bloqueadas desde a segunda-feira (6), por ordem de Moraes, após o blogueiro fazer uma live com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, alvo de um mandado de prisão expedido pelo STF. O assunto da live era o atos de 7 de Setembro com pautas que pedem o fechamento do STF e intervenção militar.

