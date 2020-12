Deputado do PSL chama deputadas de “deputéricas” e responderá no Conselho de Ética

“Vou criar um neologismo: ‘deputérica’. Quando eu falar ‘deputérica’, estarei me dirigindo a uma deputada histérica”, disse o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) no plenário virtual da Câmara; Sâmia Bonfim (PSol-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Flávia Arruda (PL-DF), Érika Kokay (PT-DF), entre outras, preparam representação contra o que consideram “ridículo, indecoroso e machista” edit

247 - A bancada feminista na Câmara dos Deputados se mostrou indignada quando, durante plenário virtual nesta quinta-feira (03), o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) fez a seguinte declaração: “Vou criar um neologismo: ‘deputérica’. Quando eu falar ‘deputérica’, estarei me dirigindo a uma deputada histérica”. Segundo ele, as representantes feministas no Congresso “não respeitam minimamente o presidente da República” e “só o criticam e ofendem”.

Assim, deputadas como Sâmia Bonfim (PSol-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Flávia Arruda (PL-DF), Érika Kokay (PT-DF) preparam uma representação no Conselho de Ética da Câmara.

“Ridículo, indecoroso e machista”, definiu Jandira, conforme reportado no Blog da Denise, no Correio Braziliense.

“Não vamos parar de nos posicionar. Vai ter que nos ouvir ainda que não goste”. As deputadas avisam ainda que, se o parlamentar quiser debater, que o faça no mérito dos projetos e da posição política da ala feminina do Congresso, não com comentários sexistas. “Não vamos aceitar nenhum tipo de machismo. Já temos que conviver com isso na rua. Não é possível que tenhamos que conviver também no Parlamento”, protestou Flávia Arruda.

