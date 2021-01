Deputado do PT Célio Moura é ferido em acidente de carro e irmão morre

247 - O deputado federal Célio Moura (PT) se feriu em um acidente de carro na BR-153 no norte do Tocantins na noite de sábado (2). O irmão do parlamentar, Marcilon Moura, morreu.

Célio Moura foi levado para um hospital de Araguaína e será transferido em um avião UTI para um hospital em Brasília (DF). A assessoria informou que o deputado quebrou um braço e não corre risco de morte.

No momento do choque, o carro estaria sendo conduzido por Marcilon. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o carro dos irmãos estava na contramão. O motivo ainda é desconhecido.

O conhecimento liberta. Saiba mais