Deputado encaminha ao TCU pedido para investigar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

Ao anunciar o pedido de apuração, Elias Vaz (PSB-GO) diz que "é preciso passar um pente fino" no que chamou de "farra com o dinheiro público" edit

Sputnik Brasil - O deputado federal e secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Elias Vaz (PSB-GO), encaminhou ao Tribunal de Contas da União (TCU) um pedido para abrir uma investigação para apurar os gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o cartão corporativo , entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

No último sábado (14), o parlamentar afirmou em sua conta no Twitter que "é preciso passar um pente fino" no que chamou de "farra com o dinheiro público".

>>> MPTCU pede apuração sobre farra do cartão corporativo de Bolsonaro

A equipe de segurança do ex-presidente recebeu diárias para hospedagem e alimentação pagas pelo próprio governo. O total foi de R$ 200 mil. Mas nos cartões corporativos também apareceram essas despesas. Só que no valor de R$ 700 mil. Quem gastou esse dinheiro?👇 — Deputado Elias Vaz (@EliasVazGyn) January 14, 2023

Vaz apontou que foi constatado um grande volume de despesas sem explicações com o cartão corporativo, e deu como exemplo hospedagens no valor de R$ 700 mil. Ele também apontou gastos em supermercados e lanchonetes em cidades fora da rota oficial de férias de Bolsonaro.

Os gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo entraram no centro do debate após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revogar o sigilo de 100 anos imposto pelo governo anterior às despesas com o cartão corporativo.

Após a revogação, os dados foram publicados no site do governo do dia 6 de janeiro. Entre outras revelações, veio à tona que Bolsonaro gastou R$ 152 mil com o cartão corporativo em um restaurante em Boa Vista, Roraima, cuja marmita custa R$ 23.

