Deputado federal sugere atirar contra presos que receberem o indulto de Natal

247 - O deputado federal licenciado Rogério Peninha Mendonça (MDB-SC) publicou em suas redes sociais a foto de uma pistola Glock 25, e sugeriu que os presos que recebam o indulto de Natal sejam recepcionados com balas ao saírem dos presídios. Junto com a foto postada em suas contas oficiais do Twitter e Instagram, Peninha afirmou que a arma seria uma "solução para receber na sua casa os visitantes inesperados do indulto de Natal". A reportagem é do jornal O Globo.

Na imagem compartilhada pelo deputado nesta terça-feira, ele também divulgou uma frase como se fosse uma passagem bíblica, colocando a referência "Glock 25:12", formato típico no texto religioso. As palavras, no entanto, não foram alinhadas aos preceitos religiosos: “vinde a mim os contemplados pelo indulto de Natal e eu à luz vos enviarei”, aventando a possibilidade de matar os presos que receberem a liberação na data festiva.

