Deputado João Henrique Catan nega que tenha feito fala de cunho nazista sobre livro de Hitler

"Nossa fala foi contra o nazismo, contra a aniquilação do parlamento por Hitler", afirmou o deputado do PL-MS

247 - O deputado estadual João Henrique Catan (PL-MS) negou nesta quinta-feira (30) que tenha feito declarações que exaltam o nazismo ao discursar com o livro Minha Luta, de Adolf Hitler, na tribuna da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul.

"É com a apresentação do Mein Kampf de Hitler que peço que esse Parlamento se fortaleça, se reconstrua, se reorganize nos rumos do que foi o Parlamento da Alemanha", disse o parlamentar apoiador de Jair Bolsonaro, em discurso no dia 7 de março.

Em nota ao 247, o deputado Catan afirmou que citação foi uma crítica ao regime nazista alemão. “Nossa fala foi contra o nazismo, contra a aniquilação do parlamento por Hitler, contra a cassação dos direitos políticos, contra as estratégias usadas por Hitler para enfraquecer e acabar com o parlamento. O Governo do Estado orientou sua base a votar contra um requerimento simples, que visava detalhar as contratações com cargos comissionados do estado. Coisa simples, da atividade fiscalizatória e devido exercício da atividade parlamentar. A citação foi justamente oposta a esse sentido, em crítica às estratégias de Hitler para anular o parlamento, corromper a democracia, até que colocou, por meio de infiltrado, fogo no parlamento alemão", afirmou João Henrique Catan.

"A crítica revela que a democracia no nível estadual está fragilizada, de maneira disfarçada, institucionalizada, legalizada pelo governador do Estado, pela coalizão, está entrando em autofagia, ao queimarem a independência do parlamento estadual. Ou seja, Hitler anulou o parlamento colocando fogo no prédio, o Governo do Estado de MS ateou fogo no parlamento estadual construindo sua base para que renunciem ao exercício e independência da atividade parlamentar”, acrescentou o parlamentar.

