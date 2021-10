Deputado ligado aos caminhoneiros diz que Bolsonaro "não entregou nenhuma pauta" prometida à categoria

"Durante esses dois anos e meio não foi entregue nenhuma dessas pautas aos caminhoneiros”, disse o deputado Nereu Crispim. Categoria ameaça paralisar as atividades no início de novembro edit

247 - O presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, o deputado federal Nereu Crispim (PSL-RS) afirmou, que o governo federal não cumpriu nenhuma das promessas feitas à categoria que foram prometidas por Jair Bolsonaro ao longo de seu mandato. A categoria ameaça parar as atividades no início de novembro.

“Houve várias reuniões para tratar daquelas pautas reivindicatórias lá de 2018, quando inclusive o então candidato a presidente Bolsonaro, na época, gravou um vídeo de apoio aos caminhoneiros, dando a entender que se ele fosse eleito trataria objetivamente de dar uma solução para as pautas reivindicatórias, que eram aquelas do piso mínimo, da aposentadoria aos 25 anos, do DTE [Documento Eletrônico de Transporte], que era a unificação dos documentos fiscais, dos pontos de parada. Durante esses dois anos e meio não foi entregue nenhuma dessas pautas aos caminhoneiros”, disse Crispim ao Metrópoles.

Ainda segundo ele, “a política econômica que foi implementada até agora só está atendendo as grandes fortunas, o capital internacional e os investidores nas bolsas de valores”. A declaração do parlamentar vem na esteira da ameaça de greve feita pelos caminhoneiros em função dos seguidos aumentos nos preços dos combustíveis. Segundo a categoria, a paralisação deverá ocorrer no próximo dia 1º de novembro.

