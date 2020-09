Deputado pede que Damares seja investigada após denúncia de que tentou interferir em aborto de criança estuprada

“Essa denúncia é gravíssima e precisa ser apurada com urgência pelo Congresso Nacional. Se for confirmada a intervenção de @DamaresAlves ela precisa ser demitida do cargo de ministra porque violou a lei brasileira e colocou em risco a vida de uma criança”, postou o deputado federal Alencar Santana Braga edit

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - O deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP) foi às redes sociais na manhã desta segunda-feira (21) para sugerir uma investigação no Congresso Nacional contra a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Pedido vem após reportagem revelar que ela agiu pessoalmente para tentar impedir o aborto autorizado pela Justiça da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada por um tio no Espírito Santo.

No Twitter, o parlamentar também afirmou que, caso as investigações confirmem a tentativa de intervenção da ministra, ela deve ser demitida do cargo. “Essa denúncia é gravíssima e precisa ser apurada com urgência pelo Congresso Nacional. Se for confirmada a intervenção de @DamaresAlves ela precisa ser demitida do cargo de ministra porque violou a lei brasileira e colocou em risco a vida de uma criança”, escreveu.

Leia a íntegra na Fórum.

