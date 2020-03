Deputado Boca Aberta propõe amputação de mãos de condenados por corrupção

Projeto de lei do deputado federal Boca Aberta (PROS-PR) prevê a “amputação das mãos de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado" edit

247 - O deputado federal Boca Aberta (PROS-PR) apresentou projeto de lei que prevê a “amputação das mãos de político condenado por crime de corrupção contra o patrimônio público, desde a condenação até o trânsito em julgado”.

“O Brasil é o único país do mundo que não tem absolutamente nenhum político preso (ou apenas um) por corrupção”, diz o parlamentar no texto do projeto encaminhado à Câmara dos Deputados nesta terça-feira (10).

O projeto destaca, ainda, que a punição, caso aprovada seria válida para todos os cargos eletivos do país, incluindo o presidente da República, e a amputação seria realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A pena seria aplicada em casos de condenação pelos crimes de abuso do poder econômico ou político, contra a fé pública, a economia popular, a administração e o patrimônio públicos, organização criminosa, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, formação de quadrilha, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito.