Deputado Rogério Correia denuncia, no MPF, coronel do Exército suspeito de assassinato

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Denise Assis, 247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) encaminhou denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) contra o coronel do Exército Brasileiro Etevaldo Luiz Cacadini de Vargas, que se encontra preso desde segunda-feira (15) em Belo Horizonte (MG). A denúncia é motivada por um vídeo recente do coronel, conclamando os reservistas para um ato em protesto contra o governo atual, fazendo acusações sem provas. O coronel é suspeito de financiar a morte do advogado Roberto Zampieri, de 57 anos, baleado com pelo menos 10 tiros. O advogado foi encontrado morto dentro do próprio carro, na cidade de Cuiabá (capital de MT).

O militar chegou a ocupar o cargo de subsecretário de Integração de Segurança Pública do governo de Zema, em Minas. Em 2022, ele recebeu o título de Cidadania Honorária pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e é apontado como o coordenador do acampamento que permaneceu por cerca de três meses diante do QG do Exército em BH, em protesto contra a eleição do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os protestos dessa natureza redundaram no golpe de 8 de janeiro.

continua após o anúncio

De acordo com a Polícia Civil, o coronel passou por uma audiência de custódia e deve ser transferido para Cuiabá, nessa quarta-feira (17).

Em vídeo recente, ele fala sobre a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). E ainda acusa o Alto Comando do Exército de ser de esquerda.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: