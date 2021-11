Deputados do PL ameaçam sair se Bolsonaro entrar no partido

A situação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é complicada, pois para garantir Jair Bolsonaro no partido, ele precisa costurar acordo com diretórios regionais da legenda, principalmente em São Paulo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, informou, no “Bastidor 360”, que com a entrada de Jair Bolsonaro ao PL, o partido deve ganhar cerca de 20 deputados bolsonaristas do PSL, mas deputados da legenda sinalizaram que iriam sair. Segundo ele, são cinco deputados que devem sair, dois da Bahia, estado onde o PT é muito forte.

Ela ainda contou que a situação do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, é complicada, pois para garantir Bolsonaro no PL, ele precisa costurar acordo com diretórios regionais da legenda, principalmente em São Paulo, onde o PL local já havia firmado acordo com o PSDB paulista no sentido de apoiar a candidatura do atual vice do governador João Doria (PSDB), Rodrigo Garcia (PSDB). O atual vice deve se lançar ao governo caso Doria ganhe as prévias do partido que definem o candidato presidencial tucano para 2022.

O acordo dos diretórios paulistas do PL com o PSDB já havia sido firmado e “envolve prefeitos, deputados estaduais e deputados federais, por isso não é um acordo fácil de rasgar”, informa a jornalista da CNN. Bolsonaro colocou como condição para ser candidato pelo PL não ter de apoiar o candidato de Doria em São Paulo.

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira, 17, Valdemar Costa Neto ganhou “carta branca para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do Presidente Jair Bolsonaro". Isso envolve interferir em acordos estaduais e municipais do partido, como em São Paulo. Segundo Daniela Lima, Valdemar está disposto a ir “até o limite” para trazer Bolsonaro ao partido, que quer fazer uma grande bancada de deputados federais.

Sua postura, neste momento, é de aguardar as prévias do PSDB e tentar resolver o problema do acordo em São Paulo. “Se João Doria vencer [as prévias tucanas], o problema permanece, se ele perder, Valdemar [...] acha que é possível atrair Rodrigo Garcia [para o PL]”, diz a jornalista. Se der errado, “ele sinalizou que vai ficar com Bolsonaro”, continua.

PUBLICIDADE

Deputados sinalizam deixar PL caso Jair Bolsonaro seja filiado #CNNBrasil360 pic.twitter.com/pqN80ZOhQ5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 18, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE