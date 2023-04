Deputados do PT querem taxar armas de fogo para financiar segurança nas escolas

Proposta consiste em taxar anualmente as armas de fogo em 20% edit

247 - Deputados federais do PT buscarão aprovar uma proposta de criação de um imposto da União sobre armas de fogo para financiar ações de segurança aos alunos das escolas do País. A proposta vem em meio ao aumento nos casos de atentados terroristas nas escolas e discussões sobre como melhorar a segurança no ambiente escolar.

O autor da proposta, deputado Alencar Santana (PT-SP), fixou o Ipaf (Imposto sobre Propriedade de Armas de Fogo) em uma taxa anual de 20%. Segundo ele, assim que os ajustes forem concluídos, irá procurar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para pedir urgência na votação. Outros parlamentares do PT sinalizaram apoio à proposta.

"A arma, assim como um veículo, por exemplo, possui registro do proprietário. E o estado também deveria taxar, porque é um bem", explicou Santana, conforme a Folha de S. Paulo. "Ao mesmo tempo, nós precisamos estimular a cultura da paz. Se alguns se acham no direito de ter uma arma, que eles também contribuam para a cultura de paz que precisamos propagar no país", acrescentou.

Santana negou que a proposta busque proibir a posse armas. "Estamos dizendo que quem tiver, tem que pagar. Se quem tem uma moto, um veículo, tem que pagar pela propriedade, por que quem tem uma arma, que precisa ter controle de propriedade, não tem que pagar?", perguntou.

