Deputados estaduais transformam Michele Bolsonaro em Cidadã do Amazonas

Por Mario Adolfo Filho, para o 247 — Em breve Michele Bolsonaro estará em terra amazonense recebendo premiação na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM). Isso porque os deputados estaduais aprovaram a proposta da bolsonarista Débora Menezes (PL) e lhe concederam o título de Cidadã do Amazonas.

A sessão aconteceu sob notável constrangimento do plenário da ALE. Desde os primeiros momentos da sessão, Débora corria de um lado para o outro para que os deputados aprovassem a proposta. Às 11h, quando a Ordem do Dia foi divulgada, ela viu que a votação do projeto havia sido retirada da pauta.

Frustrada, sentou em sua cadeira e aguardou. Trinta minutos depois o projeto acabou sendo incluído na Ordem do dia, como "extrapauta". Enfim entrava na pauta o projeto apresentado por ela no dia 7 de março.

Dos 24 deputados da ALE-AM, cinco resistiram à ideia da deputada filha do compadre de Bolsonaro, o militar reservista Alfredo Menezes Júnior: Sinésio Campos (PT), Alessandra Campelo (PSC), Mayra Dias (Avante), Adjuto Afonso (União Brasil) e Carlinhos Bessa (PV)

Curiosamente, a deputada Joana D’Arc (União Brasil) se absteve. Ou seja, não disse nem que sim e nem que não.

A aprovação de conceder a alta honraria a Michelle ocorreu no mesmo dia e horário em que seu marido, Jair Bolsonaro, era interrogado pela Polícia Federal.

